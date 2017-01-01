Смартфон Google Pixel 3 XL засветился на фото

Также стали известны характеристики устройства.

Пользователь форума XDA Developers под ником dr.guru опубликовал фотографии неанонсированного смартфона Google Pixel 3 XL в белом цвете. Снимки не только подтвердили дизайн флагмана, но и раскрыли некоторые технические характеристики устройства.

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Предположительно, на снимках продемонстрирован рабочий прототип для тестирования разработчиками, на котором не установлена операционная система. Согласно данным из меню загрузки, кодовое имя устройства — Crosshatch. Он оснащен 4 ГБ оперативной памяти формата LPDDR4X и 64 ГБ пользовательского пространства.



Увы, но XL-версия устройства все-таки получила вырез в верхней части дисплея — и он огромен. В нем расположена двойная фронтальная камера, датчики света и разговорный динамик.

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По слухам, Pixel 3 и 3 XL получат поддержку беспроводной зарядки, процессор Snapdragon 845 и дисплеи с соотношением сторон 18:9 и 19:9 соответственно. Презентация устройств ожидается в октябре этого года.