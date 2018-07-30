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Tesla выпустила доски для серфинга

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Доски помещаются в багажник Tesla.
Доска для серфинга
Доска для серфинга

Компания Tesla представила ограниченную серию досок для серфинга Limited Edition Tesla Surfboard. Одна такая доска предлагалась по цене 1500 долларов.

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Фанаты не заставили себя долго ждать, стартовая партия, в которую вошли 200 досок, была раскуплена всего за несколько часов после начала продаж.

Очевидно, что доска для серфинга Tesla помещается в багажники электромобилей компании. В разработке доски принимали участие специалисты Lost Surfboards и профессионал своего дела Мэтт Биолос (Matt Biolos), так что Tesla уверяет, что она не только выглядит стильно, но и отлично ведет себя на волнах.

Пока что нет информация о том, планирует ли Tesla выпускать новые партии Limited Edition Tesla Surfboard.

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Теги: Tesla, серфинг
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
apollon    30.07.2018, 10:20
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apollon
За 1500у.е. доска должна блин сама меня катать в полный штиль и еще коктейли подавать!
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