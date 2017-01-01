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В Солнечной системе нашли самый мощный вулкан

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Он находится на спутнике Юпитера.
Вулкан на Ио - самый большой в Солнечной системе
Вулкан на Ио - самый большой в Солнечной системе

Мощнейший вулкан обнаружили ученые в Солнечной системе. Находится он на поверхности Ио - спутника Юпитера.

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Новое геологическое образование было выявлено благодаря работе межпланетной автоматической станции Юнона, принадлежащей агентству NASA, которая ведет исследования на самом Юпитере и на некоторых его спутниках. Новый вулкан оказался наиболее мощным из всех известных, у него внушительные размеры, а находится он в 300 километрах от ближайшего внедрения магмы. Не исключено, что обнаруженное на одном из спутников планеты Солнечной системы образование способно перемещаться, однако в данном случае речь не идет о больших дистанциях. Движение вулкана специалисты объясняют тяготением планеты.

Ученые называют вулкан на Ио самым вулканически активным телом из всех известных современной науке. Это можно объяснить тем, что породы спутника имеют особенность, они могут подниматься или опускаться на расстояние в 100 километров, при этом выталкивают воду и производят тепло.

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Теги: Юпитер, вулкан
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