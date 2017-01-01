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Беспилотник установил рекорд по продолжительности полета

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Полет еще продолжается.
Полет беспилотника
Полет беспилотника

Первый полёт беспилотника Zephyr S начался 11 июля 2018 года. Дрон был запущен с полигона в штате Аризона и до сих пор находится в воздухе. Окончательный рекорд продолжительности полёта будет зарегистрирован после его приземления, но когда это случится, Airbus не уточняет. Теоретически, он может находиться в воздухе три месяца.

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Предыдущий рекорд продолжительности полёта среди беспилотных летательных аппаратов был установлен прототипом аппарата Zephyr — дрон с парой электромоторов, которые питаются от солнечных батарей, провёл в воздухе две недели.

Размах крыльев беспилотника составляет 28 метров, вся его верхняя плоскость покрыта солнечными батареями. Аппарат может выполнять полёты на высоте до 21,3 километра и нести полезную нагрузку массой до пяти килограммов. Серийное производство Zephyr S началось в середине нынешнего месяца в британском Фарнборо: первые три дрона получат британские военные.

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Теги: беспилотник, рекорд
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