Пентагон создает Центр искусственного интеллекта для ведения войн

ИИ поможет военным.

Вопрос использования искусственного интеллекта для военных нужд является предметом жарких дискуссий уже не первый год. Задумывалось об этом и военное ведомство США. Еще с 2016 года специально созданная комиссия занималась рассмотрением этого вопроса, но теперь военные перешли от слов к делу, создав Объединенный центр искусственного интеллекта, который будет основным звеном в создании мощного военного ИИ.

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Министерство обороны США только подало заявку в Конгресс США на финансирование Центра ИИ. Требуемая сумма — 1,7 миллиарда долларов США, а реализация проектов намечена на ближайшие 6 лет.

“Исследования в области искусственного интеллекта изменят будущее ведение военных действий. Военным нужен новый подход к ИИ, который позволит быстро интегрировать любые новые разработки в кратчайшие сроки, что изменит привычные методы ведения войны“, - заявил заместитель министра обороны США Патрика Шэнхэна,

Несмотря на оптимизм военного ведомства, многие люди (в том числе и причастные к разработкам в сфере ИИ) не разделяют подобные взгляды. В качестве контраргумента эксперты говорят о том, что машина не должна решать убивать человека или нет.

“Автономное оружие, машины, ракеты и другие средства ведения войны, в которых ИИ хотя бы на сотую долю процента решает: лишить человека жизни или нет, никогда не должны быть созданы“.

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Однако у министерства обороны и правительства США несколько иные взгляды. Они считают ИИ неизбежным будущим военной сферы. И уже запланировало разработки по трем базовым направлениям:

Создание системы для функционирования искусственного интеллекта, распространяющуюся на все министерство обороны. Иными словами, налаживание инфраструктуры для внедрения ИИ.

Улучшение сотрудничества по проектам ИИ «как внутри самого ведомства, так и снаружи». Тут подразумевается сотрудничество как с союзниками США, так и частными компаниями и учеными, ведущими разработки в сфере ИИ.

Внедрение стандартизированных методов разработки ИИ, создание способов управления искусственным разумом и, наконец, введение ИИ в эксплуатацию.