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Телефон Sony Xperia XZ3 получит камеру на 48 Мп

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Новый сенсор Sony ожидаемо получит телефон от Sony.
Телефон Sony Xperia XZ3
Телефон Sony Xperia XZ3

В Сети появились данные о том, что в новом флагмане компании будет использован датчик изображения разрешением 48 Мп. Скорей всего речь идет о матрице IMX586.

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Собственно, источником подробностей послужила запись в базе данных GFXBench. Видно, что аппарат под номером H8416 оснащен SoC Qualcomm Snapdragon 845, имеет 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. То есть в бенчмарке тестировался флагманский смартфон, и именно таковым станет XZ3.

Данные GFXBench
Данные GFXBench

Смартфон также получил ОС Android 8 и дисплей диагональю 5,7 дюйма разрешением 2160 х 1080 пикселей. Основная камера имеет разрешение 47 Мп (в реальности – 48 Мп), разрешение фронтальной – 12 Мп.  Кстати, на ранее опубликованном видео Xperia XZ3 позировал именно с одинарной основной камерой, что еще больше укрепляет во мнении, что датчик будет один, но самый передовой.

Напомним, официальная премьера Sony Xperia XZ3 ожидается 30 августа.

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Теги: Sony, камера, смартфон
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