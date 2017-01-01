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Без смартфона: Xiaomi неожиданно выпустила массажное кресло

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Кресло подстраивается под каждого пользователя.
Массажное кресло от Xiaomi
Массажное кресло от Xiaomi

Компания Xiaomi не устает радовать поклонников своей продукции новинками из самых разных категорий товаров. Очередным новым продуктом стало массажное кресло One-Dimensional AI Intelligent Massage Chair.

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Кресло будет выпускаться в сотрудничестве с компанией LeFan Health Technology, данное устройство спроектировано специально для молодой аудитории. Кресло оборудовано интеллектуальной системой трехмерного массажа, которая подстраивается в реальном времени под форму вашей спины для достижение максимального эффекта.

Представители LeFan Health Technology заявляют, что массажер может охватить более 90% площади спины. Он был спроектирован при участии специалистов из индустрии китайской медицины, которые были привлечены на стадии исследований и разработок.

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Кресло идеально подойдет для устранения болей в шейно-грудном отделе позвоночника, с которыми сталкиваются многие молодые люди. Кресло предлагает шесть профессиональных массажных техник, которые можно активировать в зависимости от потребностей пользователей. Также поддерживается голосовое управление через умные колонки Xiaomi.

В продажу новинка поступит 26 июля по цене $575 .

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Теги: Xiaomi, кресло
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