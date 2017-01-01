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Паук залез в iMac и застрял прямо в экране

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Паучок лазит под защитным стеклом.
Паук под экраном
Паук под экраном

Пользователь YouTube Тимоти Бьюкенен (Timothy Buchanan) опубликовал ролик, в котором паук ползает под защитным стеклом его iMac. Предполагается, что он залез в компьютер через вентиляционные отверстия в задней части корпуса. В результате он застрял между экраном и защитным стеклом.

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В ролике Тимоти показывает, что паук все еще живой и действительно находится внутри корпуса, однако не представляет, как его оттуда вытащить. Пользователи предложили ему попробовать достать паука с помощью пылесоса, поместив трубку в нижней части корпуса, где происходит забор воздуха. Другие же предлагают, наоборот, воспользоваться баллоном со сжатым воздухом и продуть компьютер.

Паук залез в iMac и застрял прямо в экране
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Теги: паук, видео, iMac
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