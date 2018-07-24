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Panasonic обновила неубиваемый смартфон

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Смартфон Toughbook FZ-N1 получил новую версию.
Смартфон Toughbook FZ-N1
Смартфон Toughbook FZ-N1

Компания Panasonic обновила смартфон Toughbook FZ-N1, обладающий высокими защитными характеристиками. Аппарат оборудован процессором Snapdragon 660, 4,7-дюймовым дисплеем c HD-разрешением, встроенным под углом сканером штрих-кодов, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, объем устанавливаемых карт памяти ограничен 64 ГБ.

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Смартфон отвечает стандартам MIL-STD 810G, а также IP66 и IP68. Мобильник может находиться в воде на глубине до полутора метров на протяжении получаса, а также выдерживает падение с высоты в два метра без последствий.

Также Toughbook FZ-N1 имеет стереодинамики, пять настраиваемых клавиш, 8-мегапиксельную основную и 5-мегапиксельную фронтальную камеру, 9-пиновый коннектор для док-станции, microUSB и батарею емкостью 3200 мАч, которую можно заменить на опциональный аккумулятор на 6400 мАч.

В Panasonic устройство называют не смартфоном, а носимым гаджетом. Его вес — около 368 граммов с усиленной батареей.

Обойдется Toughbook FZ-N1 в $1800.

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Теги: Panasonic, смартфон
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