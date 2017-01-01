Новая игровая приставка Microsoft может оказаться облачной

XBox нового поколения будет рассчитана на облачный гейминг, считают инсайдеры.

Как сообщает портал Thurrott, Microsoft работает сразу над двумя проектами с кодовым названием Scarlett. Речь идёт не о стандартной градации "приставка Х" и "приставка Х, но мощнее", а о двух устройствах с разными назначением.

Читай также: Что думают пользователи о новой игровой приставке Xbox ONE?

Первое будет ожидаемым продолжением семейства Xbox: традиционная консоль для любителей мощного железа, которое они предпочитают держать у себя под рукой. Второй девайс, напротив, рассчитан на тех пользователей, которые нацелены на облачный гейминг. Специально для него корпорация запустит собственную платформу потоковой трансляции игр.

По словам журналиста, Scarlett Cloud - стриминговый сервис, который Microsoft представила на закрытом собрании ещё в 2013 году, но теперь компания наконец довела технологии до ума. Вторая консоль будет не слишком производительной, однако это компенсируется доступом к удалённым серверам корпорации. За счёт снижения мощностей, предполагает специалист, получится значительно урезать стоимость по сравнению с обычными приставками следующего поколения. Впрочем, корпорация всё равно останется в выигрыше, ведь пользователям придётся платить за подписку.

Читай также: Sony показала самую маленькую игровую приставку в мире (ВИДЕО)

Компания, судя по всему, нашла способ решить проблему с задержкой сигнала. Microsoft, у которой есть дата-центры по всему миру, может распределить нагрузку и обеспечить повсеместную трансляцию. Кроме того, часть игры будет обрабатываться локально, часть — на удалённых серверах, что положительно скажется на производительности. Это также означает, что потенциально доступ к "виртуальной Xbox" можно будет получить с любого устройства. Журналист предположил, что обе новинки увидят свет уже в 2020-м.