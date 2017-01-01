Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Новая игровая приставка Microsoft может оказаться облачной

Комментариев: 0
XBox нового поколения будет рассчитана на облачный гейминг, считают инсайдеры.
Новая приставка может быть рассчитана на "облака"
Новая приставка может быть рассчитана на "облака"

Как сообщает портал Thurrott, Microsoft работает сразу над двумя проектами с кодовым названием Scarlett. Речь идёт не о стандартной градации "приставка Х" и "приставка Х, но мощнее", а о двух устройствах с разными назначением.

Читай также: Что думают пользователи о новой игровой приставке Xbox ONE?

Первое будет ожидаемым продолжением семейства Xbox: традиционная консоль для любителей мощного железа, которое они предпочитают держать у себя под рукой. Второй девайс, напротив, рассчитан на тех пользователей, которые нацелены на облачный гейминг. Специально для него корпорация запустит собственную платформу потоковой трансляции игр.

По словам журналиста, Scarlett Cloud - стриминговый сервис, который Microsoft представила на закрытом собрании ещё в 2013 году, но теперь компания наконец довела технологии до ума. Вторая консоль будет не слишком производительной, однако это компенсируется доступом к удалённым серверам корпорации. За счёт снижения мощностей, предполагает специалист, получится значительно урезать стоимость по сравнению с обычными приставками следующего поколения. Впрочем, корпорация всё равно останется в выигрыше, ведь пользователям придётся платить за подписку.

Читай также: Sony показала самую маленькую игровую приставку в мире (ВИДЕО)

Компания, судя по всему, нашла способ решить проблему с задержкой сигнала. Microsoft, у которой есть дата-центры по всему миру, может распределить нагрузку и обеспечить повсеместную трансляцию. Кроме того, часть игры будет обрабатываться локально, часть — на удалённых серверах, что положительно скажется на производительности. Это также означает, что потенциально доступ к "виртуальной Xbox" можно будет получить с любого устройства. Журналист предположил, что обе новинки увидят свет уже в 2020-м.

Поделись:
Теги: приставка, xBox, Microsoft
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь