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Секретные инструкции Apple по ремонту слили в интернет

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Инструкции по ремонту техники Apple попали в Сеть.
Скриншот инструкции Apple
Скриншот инструкции Apple

Пользователь YouTube Арман Хаджи (Arman Haji) выложил видео от Apple с инструкцией по ремонту устройств компании. Ролики были созданы для внутреннего использования, пишет Motherboard.

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Два источника издания подтвердили подлинность материалов, однако в компании не ответили на запрос журналистов. В 11 видео показано, как с помощью специальных инструментов и аппаратов, также разработанных и запатентованных Apple, производится ремонт техники. Так, среди них инструкции по замене аккумулятора, дисплея, Taptic Engine и других компонентов iPhone X, а также материалы по ремонту MacBook и iMac Pro. Хаджи рассказал, что случайно наткнулся на ролики в Twitter.

"Из любопытства я скачал эти видео, как только увидел. После того, как аккаунт опубликовавшего их пользователя отключили, я решил, что их должны увидеть другие люди, поэтому выложил их на YouTube", - рассказал Хаджи изданию.

Секретные инструкции Apple по ремонту слили в интернет
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Теги: Apple, видео, инструкции
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