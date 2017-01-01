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Студенты разогнали тележку для системы Hyperloop до 457 км/ч

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Новый рекорд установили немецкие инженеры.
Рекорд был побит студентами
Рекорд был побит студентами

Группа студентов-инженеров из Мюнхенского технического университета установила новый рекорд скорости для транспортной системы в тоннеле. Они разогнали тележку до 457 км/ч.

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Мероприятие проходило в рамках соревнования среди студентов от Hyperloop. Задачей было создание тележки для разгона в трубе длиной 1,2 километра. Победит тот, чье решение наберет максимальную скорость, причем платформу нужно было сделать самостоятельно. В итоге самой быстрой оказалась тележка WARR Hyperloop.

Эта же команда дважды в 2017 году побеждала в аналогичных соревнованиях. Их платформа весит 70 килограмм, ее в движение приводит электромотор мощностью 50 кВт. Пневматические тормоза останавливают тележку за 5 секунд.

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Год назад команда Илона Маска, который и предложил идею Hyperloop, смогла разогнать тележку до 355 км/ч. Сейчас несколько независимых компаний заняты сверхбыстрым транспортом, способным перемещаться в вакуумной трубе.

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Теги: Hyperloop, рекорд
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