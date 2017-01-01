Sony создала дешевую камеру для смартфонов на 48 мегапикселей

Продажи датчика начнутся уже в сентябре.

Sony представила 48-мегапиксельный датчик изображения для смартфонов Sony IMX586 типа CMOS, который предназначен для использования во флагманских смартфонах.

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Новый датчик изображения характеризуется самым высоким в индустрии разрешением, которое составляет 48 Мп (8000 х 6000 пикселей), при этом размер пикселя составляет рекордно небольшие 0,8 мкм. Это позволило уменьшить диагональ 48-мегапиксельного датчика до 8 мм.

Датчик изображения Sony IMX586 позволит захватывать качественные изображения разрешением до 48 Мп, при этом производителям не нужно будет беспокоиться о поиске дополнительного места в корпусе смартфонов для размещения небольшого датчика.

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В новом датчике применяется фильтр Quad Bayer, в котором соседние пиксели в матрице 2х2 имеют одинаковые цвета, что значительно повышает качество изображения, в частности, в условиях недостаточного освещения. В итоге вы получаете яркие изображения с низким уровнем шумов и динамическим диапазоном в 4 раза выше, чем у существующих на рынке датчиков.

Частота кадров при записи видео в разном разрешении:

4К (4096 х 2160) — 90 к/с

1080р — 240 к/с

720р — 480 к/с

Поставки Sony IMX586 начнутся в сентябре по цене около 27 долларов.