Тяжелый транспортный самолет BelugaXL совершил первый полет

Испытательный полет продлился четыре часа и 11 минут.

20 июля 2018 года первый из пяти тяжелых транспортных самолетов Airbus BelugaXL совершил свой первый испытательный полет, который длился четыре часа и одиннадцать минут. Под управлением капитана Кристофа Келя, второго пилота Бернардо Саес-Бенито Эрнандеса и бортинженера Джина Мишеля Пина, самолет поднялся в воздух, пробыл там указанное выше время и в 14:21 по местному европейскому времени успешно совершил посадку на полосу аэродрома в Тулузе-Бланяке, Франция.

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Законы аэродинамики, которых придерживаются все самолетостроители, вынуждают их делать самолеты, которые похожи друг на друга, как близнецы-братья. На этом фоне такие самолеты, как Beluga, BelugaXL и им подобные выглядят как "белые вороны". Огромный грузовой отсек этого самолета позволяет транспортировать габаритные узлы и детали конструкции самолетов, перемещая их между 11 местами, где находятся производственные мощности компании Airbus. А ввод в эксплуатацию самолетов BelugaXL произведен для поддержки производства авиалайнера Airbus 350 XWB и некоторых других новых моделей, детали которых не помещаются в грузовой отсек транспортного самолета предыдущего поколения.

Airbus BelugaXL

Разработка самолета BelugaXL была начата в 2014 году, когда специалисты компании просчитали, что имеющегося у них флота самолетов BelugaST вскоре не будет хватать для обеспечения потребностей производства. Основой нового самолета BelugaXL является грузовой самолет Airbus A330-200 Freighter, длина самолета составляет 63.1 метр, а размах крыльев - 60.3 метра. Два двигателя Rolls Royce Trent 700 позволяют самолету BelugaXL поднимать в воздух 53 тонны груза, а в грузовой отсек самолета могут поместиться семь взрослых слонов.

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Чертой, которая отличает самолет BelugaXL от предшественников, является приспущенная пилотская кабина, подобная кабине Airbus A300-600 and A310. В этой кабине размешаются два пилота и бортинженер, который одновременно выполняет и функции карго-мастера. Новый грузовой отсек самолета имеет полуавтоматическую погрузочную систему и климат-контроль, что позволит перевозить чувствительные к этому грузы, такие, как космические корабли, спутники или произведения искусства.



Согласно планам компании Airbus, самолет BelugaXL за следующие десять месяцев пройдет программу испытаний, в ходе которой он налетает не менее 600 часов. В случае удачного завершения этой программы компания получит сертификат Type Certification. Во второй половине следующего года самолеты BelugaXL поступят в эксплуатацию, постепенно вытесняя существующие самолеты BelugaST, последний из которых будет выведен из эксплуатации в 2025 году.