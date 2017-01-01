Из Windows 10 удалили приложения для Google

Адаптированные сервисы просто удалили из плеймаркета.

Хоть компании Microsoft и Google серьезно не конкурируют друг с другом практически ни в каких отраслях, но между ними есть давний конфликт, который касается операционной системы Windows 10. Дело в том, что сегодня сервисами поискового гиганта пользуются практически все интернет-пользователи, однако сама Google отказывается адаптировать их и выпускать приложения для Виндоус, ссылаясь на ряд причин, но конкретные она всегда умалчивает.

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Именно поэтому сторонняя компания 11K Studios решила адаптировать сервисы и приложения Google под Windows 10, чтобы пользователи компьютеров и планшетов могли ими пользоваться. Находились они в фирменном магазине в течение нескольких месяцев, однако сегодня, 19 июля 2018 года, программы «Photo» и «Maps» были удалены из магазина Windows Store, а причиной на то стала жалоба «поискового гиганта», который оповестил Microsoft о неоходимости удалить ПО из плеймаркета.

Руководство Google осталось недовольно тем, что какие-то неизвестные лица используют ее бренд, продвигая под ним свое программное обеспечение. Это может привести к тому, что программы и сервисы содержат вредоносный код, в результате чего пользователи Windows 10 обвинят во всем именно «поискового гиганта». Компания Microsoft была вынуждена удалить все сервисы и прочие приложения, разработанные 11K Studios.

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Таким образом, теперь Windows 10 навсегда лишилась поддержки сервисов и приложений Google. Связано это с тем, что отныне поисковой гигант будет следить за тем, чтобы ПО от его бренда не появлялось в магазине Windows Store, а сам он в ближайшем будущем не собирается выпускать свои фирменные программы под "винду" из-за каких-то причин, о которых руководство компании предпочитает всегда умалчивать. К счастью, некоторые программы все еще можно использовать, но только через веб-браузер.