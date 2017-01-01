Названы лучшие фото 2018 года, сделанные на iPhone

Ежегодный конкурс на лучшее фото завершился.

Каждый год компания Apple проводит конкурс iPhone Photography Awards (IPPA), в ходе которого выбираются лучшие фотографии сделанные на камеру смартфонов iPhone.

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На этой неделе были выбраны очередные лучшие работы от участников из более чем 140 стран мира. Гран-при конкурса Photographer of the Year получил Хашим Салам (Jashim Salam), которые представил фотографию Displaced, сделанную в Бангладеше.