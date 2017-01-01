Xiaomi представила смартфон-гигант Mi Max 3
На этот раз без моноброви.
Вчера в Китае компания Xiaomi представило свою новинку - смартфон с гигантским экраном в 6.9 дюймов Xiaomi Mi Max 3:
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Основу смартфона составляет процессор (SoC) из верхней части среднего класса - Quallcomm Snapdragon 636, изготовленный по техпроцессу 14 нм, что позволяет надеяться на его энергетическую экономичность.
Остальные характеристики таковы:
- ОС: Android 8.1 Oreo, MIUI 10
- Платформа: SoC - Snapdragon 636, 14nm, 8 ядер (4 x Cortex-A73 + 4 x Cortex-A53), 4 x 1.8 ГГц + 4 x 1.6 ГГц, Графика - Adreno 509
- Память - 4/64 Гб, 6/128 Гб
- Совмещенный слот для карты памяти
- Дисплей: 6.9 дюйма, 18:9, IPS, 2160 х 1080, 350 ppi, Corning Gorilla Glass 3
- Аккумулятор: 5500 мАч, поддержка Quick Charge 3.0, 18 ватт
- Камеры: Основная - сдвоенная: 12 Мп F/1.9 (Sony IMX363) + 5 Мп (20 Мп), Видео - 2160p @ 30 fps, 1080 @ 60 fps, 720p @ 120 fps, Фронтальная - 8 Мп
- Материал корпуса: алюминий
- Связь: 4G (без подробностей), Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4 ГГц + 5 ГГц), ИК-порт
- Дополнительно: USB Type-C - есть, FM-радио - есть, аудио-джек 3.5 мм - есть, сканер отпечатка пальца - есть
- Масса и габариты: 176.2 x 87.4 x 8.0 мм, 221 г
- Цвета: чёрный, золотистый, синий
- Цена: 252 USD за "младшую" версию; 296 USD - за "старшую".
И, наконец, самое главное - у него нет пресловутой "моноброви"; зачастую вызывающей уже отторжение у некоторых пользователей.
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