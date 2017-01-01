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Xiaomi представила смартфон-гигант Mi Max 3

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На этот раз без моноброви.
Mi Max 3
Mi Max 3

Вчера в Китае компания Xiaomi представило свою новинку - смартфон с гигантским экраном в 6.9 дюймов Xiaomi Mi Max 3:

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Основу смартфона составляет процессор (SoC) из верхней части среднего класса - Quallcomm Snapdragon 636, изготовленный по техпроцессу 14 нм, что позволяет надеяться на его энергетическую экономичность.

Остальные характеристики таковы:

  • ОС: Android 8.1 Oreo, MIUI 10
  • Платформа:  SoC - Snapdragon 636, 14nm, 8 ядер (4 x Cortex-A73 + 4 x Cortex-A53), 4 x 1.8 ГГц + 4 x 1.6 ГГц, Графика - Adreno 509
  • Память - 4/64 Гб, 6/128 Гб
  • Совмещенный слот для карты памяти
  • Дисплей: 6.9 дюйма, 18:9, IPS, 2160 х 1080, 350 ppi, Corning Gorilla Glass 3
  • Аккумулятор:    5500 мАч, поддержка Quick Charge 3.0, 18 ватт
  • Камеры: Основная - сдвоенная: 12 Мп F/1.9 (Sony IMX363) + 5 Мп (20 Мп), Видео - 2160p @ 30 fps, 1080 @ 60 fps, 720p @ 120 fps,   Фронтальная - 8 Мп
  • Материал корпуса: алюминий
  • Связь: 4G (без подробностей), Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4 ГГц + 5 ГГц), ИК-порт
  • Дополнительно: USB Type-C - есть, FM-радио - есть, аудио-джек 3.5 мм - есть, сканер отпечатка пальца - есть
  • Масса и габариты: 176.2 x 87.4 x 8.0 мм,  221 г
  • Цвета: чёрный, золотистый, синий
  • Цена: 252 USD за "младшую" версию; 296 USD - за "старшую".

И, наконец, самое главное - у него нет пресловутой "моноброви"; зачастую вызывающей уже отторжение у некоторых пользователей.

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Теги: Xiaomi, Xiaomi Mi Max 3, смартфон
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