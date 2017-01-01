Последний создатель Siri ушел из Apple

Уже третий (и последний) создатель голосового помощника ушел из компании.

Том Грубер возглавлял отдел разработки персонального помощника Siri в компании Apple, которую он недавно покинул, как сообщает издание The Information.

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Том Грубер был одним из трех создателей Siri вместе с Дагом Киттлаусом (Dag Kittlaus) и Адамом Чейером (Adam Cheyer). Они выпустили оригинальное приложение в App Store в 2010 года, а через два месяца стартап был куплен компанией Apple.

Киттлаус и Чейер ушли из компании в 2011 и 2012 годах соответственно, начав разработку нового персонального помощника Viv, который был куплен Samsung в 2016 году и использован для создания Bixby.

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После того, как Apple покинул Грубер, в компании не осталось ни одного из создателей Siri. Теперь соответствующее подразделение возглавляет Джон Джанандреа (John Giannandrea), бывший старший вице-президент компании Google.

В пресс-службе Apple подтвердили факт ухода Грубера, добавив, что решил всерьез заняться фотографией и исследованиями, направленные на сохранение мирового океана.