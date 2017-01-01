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Google запустит беспроводной интернет на шарах в Кении

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Старт проекта назначили на 2019 год.
Project Loon
Project Loon

Alphabet, материнская компания Google, рассказала о планах по покрытию интернетом Кении. Проект будет реализован через систему гигантских воздушных шаров, которые послужат точками доступа. Местный оператор Telkom Kenya поможет с реализацией идеи, причем шары запустят уже в 2019 году.

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Project Loon разработан в инновационной лаборатории X компании Alphabet. Такая технология уже использовалась в прошлом году на территории Пуэрто-Рико: тогда шары помогли обеспечить связью 250 тысяч человек после урагана. Теперь в Кении надеются, что инициатива Alphabet позволит обеспечить доступ в интернет всему населению страны.

Шары оснащены солнечными панелями для обеспечения работы роутеров. Точки доступа будут работать в сетях 4G. Устройства будут находиться на высоте более 18 километров над уровнем моря (60 тысяч футов) — это исключит столкновения с воздушными судами.

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Теги: интернет, Google, Alphabet
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