NASA запустило спутник для поиска недостающей материи в галактике

Запуск состоялся с борта МКС.

С Международной Космической Станции стартовал малый искусственный спутник Земли HaloSat. Об этом говорится на сайте NASA. Он поможет астрономам найти недостающую материю вселенной, изучая рентгеновские лучи гало Млечного Пути.

Читай также: Астрономы обнаружили недостающую материю во Вселенной

Основываясь на расчетах, соотносящихся с реликтовым излучением, ученые определили, что вселенная состоит из пяти процентов обычной материи (протонов, нейтронов и других субатомных частиц), 25 процентов темной материи и 70 процентов темной энергии. С расширением вселенной обычная материя охлаждалась, сливаясь в планеты, звезды и галактики. Однако расчетная масса этих объектов не соответствует тому, что предсказывали космологи.

Ученые предполагают, что пропавшая материя могла скрыться в горячем газе, скопившемся в галактическом гало. Галактическое гало – невидимая часть галактик, которая окружает каждую из них. Гало Млечного Пути нагревается до двух миллионов градусов Цельсия. При таких высоких температурах кислород производит рентгеновское излучение, которое и будет улавливать HaloSat.

Сброс спутника с МКС

Читай также: Науку ждет прорыв: Темной энергии предсказали успех

Основная задача спутника — узнать форму гало Млечного Пути. Рентгеновские телескопы NASA наблюдают за индивидуальными источниками излучения, а HaloSatбудет охватывать сто квадратных градусов. Такой разброс позволит определить, какой формы гало: сферической или похожей на «жареное яйцо». Понимание формы приведет ученых к массе гало, а это, в свою очередь, должно приблизить их к раскрытию тайны пропавшей материи.

Габариты спутника: 10х20х30 сантиметров, вес равен 12 килограммам. По информации Космического агентства, продолжительность миссий малых спутников CubeSat обычно составляет три года.