Представлено защитное стекло Gorilla Glass 6

Стекло выдерживает 15 падений с высоты 1 метра.

Corning представила новую версию Gorilla Glass, шестого поколения. Разработчики компании смогли спроектировать «совершенно новый материал», который лучше переносит многочисленные падения. Тесты показывают, что Gorilla Glass 6 способно пережить пятнадцать падений с высоты 1 метра. Это, по-видимому, вдвое больше падений, которые выдерживает Gorilla Glass 5.

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Согласно данным производителя, новое композитное стекло получило совершенно иной химический состав, нежели Gorilla Glass 5. Состав стекла шестого поколения обеспечивает химическое повышение уровня компрессии, что, в свою очередь, «позволило Gorilla Glass 6 быть более устойчивым к повреждениям».

По словам Corning, люди роняют свои телефоны в среднем 7 раз в год, причем более 50% падений приходится на метровую высоту. Производитель сообщает, что его стекла различных поколений установлены на более чем 6 миллиардов устройств, выпускаемых более чем 45 крупными брендами. А мы пожелаем читателям как можно реже ронять свое устройство.