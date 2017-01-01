Western Digital закрывает завод из-за низкого спроса на жёсткие диски

Компания переходит на усиленный выпуск SSD.

Жёсткие диски постепенно теряют свою популярность, уступая более быстрым и компактным твердотельным накопителям. И это вынуждает Western Digital закрыть один из своих заводов по производству HDD.

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Об этом сообщает The Register со ссылкой на официально представителя WD. При этом он уточнил, что до конца следующего года компания планирует закрыть завод по производству HDD в Малайзии, параллельно с этим начав наращивать выпуск твердотельных накопителей.



Как и ожидалось, в Western Digital объясняют это снижением спроса на HDD в долгосрочной перспективе. А сотрудники компании, которые потеряют работу, смогу рассчитывать на компенсации, выходные пособия и поддержку со стороны WD. При этом компания собирается сохранить Центр передовых технологий в Селангоре (Selangor).

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По словам представителей Western Digital, компания высоко ценит 45-летнюю историю партнерства с правительством Малайзии и не прекратит свою работу в стране.