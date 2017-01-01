Монобровь и двойная камера: Nokia X5 официально представили

Презентация смартфона задержалась.

Несмотря на непредвиденную задержку, компания Nokia сегодня официально представила свой новый смартфон. Новинка под названием Nokia X5 стала второй моделью X-cерии с «монобровью» на экране. Отличительными чертами устройства стали двойная камера, функция распознавания лица и применение искусственного интеллекта при фотосъёмке.

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Nokia X5 получила 5,86-дюймовый IPS-экран с вырезом в верхней части, разрешением HD+ и соотношением сторон 19:9, занимающий 84% лицевой панели устройства. Компания также уделила особое внимание «режиму защиты глаз», который автоматически включается при длительном использовании гаджета. Смартфон был представлен в трёх цветах корпуса в матовом исполнении: чёрном, синем и белом.

Новинка получила восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60 с видеоускорителем Mali G-72. Пользователям будут доступны версии с 3 или 4 ГБ оперативной памяти, а объём встроенного хранилища будет равен 32 или 64 ГБ. Доступно и расширение внутреннего накопителя при помощи слота для microSD-карт. Ёмкость аккумулятора составляет 3 060 мАч.

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За фотовозможности смартфона отвечает сдвоенный модуль тыловой камеры с сенсорами на 13 и 5 Мп (f/2.0). Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп (f/2.2). Кроме того, аппарат получил поддержку искусственного интеллекта и функцию Face Unlock.

Nokia X5

Цена младшей версии Nokia X5 (3/32 ГБ) на китайском рынке составит 150 долларов США, а модификация 4/64 ГБ обойдётся покупателям в 210 долларов. В розницу на территории КНР смартфон поступит уже завтра, 19 июля.

Технические характеристики Nokia X5: