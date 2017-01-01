Монобровь и двойная камера: Nokia X5 официально представили
Несмотря на непредвиденную задержку, компания Nokia сегодня официально представила свой новый смартфон. Новинка под названием Nokia X5 стала второй моделью X-cерии с «монобровью» на экране. Отличительными чертами устройства стали двойная камера, функция распознавания лица и применение искусственного интеллекта при фотосъёмке.
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Nokia X5 получила 5,86-дюймовый IPS-экран с вырезом в верхней части, разрешением HD+ и соотношением сторон 19:9, занимающий 84% лицевой панели устройства. Компания также уделила особое внимание «режиму защиты глаз», который автоматически включается при длительном использовании гаджета. Смартфон был представлен в трёх цветах корпуса в матовом исполнении: чёрном, синем и белом.
Новинка получила восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60 с видеоускорителем Mali G-72. Пользователям будут доступны версии с 3 или 4 ГБ оперативной памяти, а объём встроенного хранилища будет равен 32 или 64 ГБ. Доступно и расширение внутреннего накопителя при помощи слота для microSD-карт. Ёмкость аккумулятора составляет 3 060 мАч.
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За фотовозможности смартфона отвечает сдвоенный модуль тыловой камеры с сенсорами на 13 и 5 Мп (f/2.0). Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп (f/2.2). Кроме того, аппарат получил поддержку искусственного интеллекта и функцию Face Unlock.
Цена младшей версии Nokia X5 (3/32 ГБ) на китайском рынке составит 150 долларов США, а модификация 4/64 ГБ обойдётся покупателям в 210 долларов. В розницу на территории КНР смартфон поступит уже завтра, 19 июля.
Технические характеристики Nokia X5:
- Дисплей: 5,86-дюймовый HD+ (720×1520 пикселей) IPS-экран со стеклом 2,5D и соотношением сторон 19:9;
- Процессор: восьмиядерный MediaTek Helio P60 (четыре ядра 2 ГГц Cortex A73 + четыре ядра 2 ГГц Cortex A53) с 800 МГц ARM Mali-G72 MP3 GPU;
- Память: 3 ГБ ОЗУ c 32 ГБ встроенного хранилища или 4 ГБ ОЗУ с 64 ГБ встроенного хранилища, поддержка microSD до 256 ГБ;
- Операционная система: Android 8.1 (Oreo), обновление до Android P;
- Камеры: 13+5 Мп тыловая камера с LED-вспышкой, f/2,0; 8 Мп фронтальная камера f/2,2, широкоугольная линза с углом обзора 80,4 градуса;
- Разъёмы: USB Type-C, 3,5 мм гнездо для наушников, гибридный лоток Dual SIM (nano SIM + nano SIM/microSD);
- Разблокировка: дактилоскопический сенсор, Face Unlock;
- Беспроводные интерфейсы: 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 4.2, GPS, поддержка FM-радио;
- Аккумулятор: литий-ионный, 3060 мАч;
- Габариты: 149,51 x 71,98 x 8,096 мм; вес: 160 г.
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