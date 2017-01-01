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Илон Маск высказался против роботов-убийцПресс-релиз

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Илон Маск высказался против роботов-убийц
wikipedia.org

Кампания, организованная Институтом “Будущее жизни“, обещает не поддерживать роботов-убийц. Более 2400 человек из 160 компаний из 90 стран подписали обращение к ООН против разработки роботов-убийц. Среди них генеральный директор Tesla Илон Маск, основатели Google DeepMind и XPrize, а также российская компания Промобот в лице Алексея Южакова и Олега Кивокурцева. Следующее заседание ООН по смертоносному автономному оружию запланировано на август 2018 года.

Тысячи представителей IT-сообщества собрались вместе, чтобы противостоять развитию роботов-убийц. Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск, который уже давно высказывался об угрозах ИИ человечеству, присоединился к основателям Google DeepMind, Фонда XPrize и более 2500 человек и компаний, подписавших на этой неделе обращение, требующее запретить смертоносное автономное оружие.

Эксперты отрасли пообещали “не участвовать в разработке и не поддерживать“ использование такого оружия, утверждая, что “принятие решения о человеческой жизни никогда не должно быть передано машине“.

Этот шаг происходит на фоне растущих опасений по поводу систем ИИ, которые используются в военной отрасли: автономно управляют прицелом и могут принимать решение об уничтожении человека самостоятельно. Из-за нестабильностей технологии, могут пострадать мирные и невиновные люди.

“Существует неотложная необходимость для граждан, политиков и лидеров различать приемлемое и неприемлемое использование ИИ” - утверждают отраслевые эксперты в документе, который был опубликован 18 июля 2018 года на Международной конференции по искусственному интеллекту в Стокгольме.

Более 2400 человек из 90 разных стран подписали петицию, организованную Институтом “Будущее жизни“, а также более 160 компаний.

Петиция призывает правительства стран мира активизировать усилия по предотвращению появления смертоносного автономного оружия или развития “роботов-убийц“ в условиях мировой гонки вооружений.
“Проблема остро стоит не только из этических соображений, но и потому что существует реальная угроза, что ИИ может вырваться из-под контроля человека, а оружие стать неуправляемым инструментом, что дестабилизирует ситуацию для каждой страны и человека” - говорит Олег Кивокурцев, директор по развитию компании Промобот.

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