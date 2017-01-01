Видео падения заснял сам телефон.

Phone 7 Plus пережил экстремальную проверку на прочность. Смартфон уронили с самого высокого в мире аттракциона - с 450 футов (чуть более 137 метров).

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Инцидент произошел в Орландо. Как уточняет портал 9to5mac, владелица смартфона вела запись во время посещения аттракциона. Неожиданно iPhone 7 Plus выпал из ее руки.

На видео запечатлен полет гаджета и момент падения на землю с огромной высоты.

Хозяйка смартфона нашла его с помощью функции Find My iPhone. К ее огромному удивлению, гаджет исправно работал и продолжал записывать видео.

iPhone упал с высоты 140 метров и не разбился 0:00 / 00:57

Напомним, похожая история произошла в Айове. Правда, испытание iPhone было еще более экстремальным - он упал с высоты более 300 метров. Владелец смартфона выронил его во время полета на биплане.