Аккаунты Facebook и Instagram можно будет объединить

Синхронизация аккаунтов проходит бета-тестирование.

Компания Facebook в данный момент тестирует возможность, которая должна подтолкнуть пользователей Messenger также активнее использовать социальную сеть Instagram.

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Речь идет о возможности синхронизировать аккаунты из обеих социальных сетей. Ранее в Facebook Messenger уже появилась возможность добавления своей учетной записи в Instagram, однако пока что возможностей для синхронизации между ними не было.

После того, как вы свяжите учетную запись Instagram с Facebook Messenger, у вас появится возможность использовать свое Instagram-имя в Messenger и находить в мессенджере своих друзей по их никам в Instagram.

Пока что функция тестируется ограниченным количеством пользователей, точная дата выхода обновления для всех пока не сообщается.