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Apple выпустит самый большой смартфон в своей истории

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В Сеть попали изображения iPhone 9 Plus в чехле.
Изображение iPhone
Изображение iPhone

Источник опубликовал изображения смартфона iPhone 9 Plus, анонс которого ожидается осенью. Это будет самый большой смартфон не только среди трех, представленных осенью, но и самый большой смартфон iPhone за всю историю Apple.

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По предварительным данным, устройство будет оснащено экраном AMOLED размером 6,5 дюйма. Судя по иллюстрациям, оно будет похоже на модель iPhone X. Передняя поверхность почти полностью занята экраном, в верхней части которого есть вырез. Габариты устройства — 157,5 x 77,4 x 7,7 мм.

На тыльной стороне видна сдвоенная основная камера с компоновкой модулей вдоль длинной стороны корпуса.

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Теги: Apple, iPhone
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