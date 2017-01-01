Представлен смартфон Honor 10 с двойной камерой

Телефон был анонсирован еще месяц назад, но только для Китая.

Впервые Honor 10 был представлен в Китае в прошлом месяце. Сейчас стартуют продажи смартфона по всему миру. Новый флагман получил довольно привлекательную цену и смело может конкурировать с другими смартфонами на рынке.

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Honor 10 можно назвать более дешевой альтернативой смартфона Huawei P20, но у Honor нет технологии Leica в основной камере. Смартфон работает на чипсете Kirin 970, как и смартфоны P20, P20 Pro, и Porsche Design Mate RS.



Honor 10 получил 5,84-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. На задней панели разместилась двойная камера с разрешением 24 Мп и 16 Мп и диафрагмой f/1.8. Также камера устройства имеет Al-функции включающие функцию распознавание сцен. Иными словами, камера способна распознавать объект, будь это собака, здание, еда, озеро, небо и так далее, и автоматические настраивать алгоритмы пост-обработки для более качественных кадров.

Honor 10

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Фронтальная камера устройства получила разрешение 24Мп и также Al-функции. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем. Также доступна функция распознавания лиц, которая, по слухам, работает супер быстро и сверхточно.



Honor 10 работает на батарее емкостью 3400 мАч с поддержкой быстрой зарядки Honor Supercharge (5V/4.5 A), которая позволяет заряжать смартфон до 50% всего за 25 минут. За работу устройства отвечает Android 8.1 Oreo. Также смартфон имеет поддержку двух SIM-карт, наличие модуля NFC, порта Type-C, Bluetooth 4.2.

Honor 10



Honor 10 станет одним из самый недорогих смартфонов, в ценовом сегменте 25-35 тысяч рублей. Смартфон будет доступен в синем и сером цветах.