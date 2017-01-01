Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Представлен смартфон Honor 10 с двойной камерой

Комментариев: 0
Телефон был анонсирован еще месяц назад, но только для Китая.
Honor 10
Honor 10

Впервые Honor 10 был представлен в Китае в прошлом месяце. Сейчас стартуют продажи смартфона по всему миру. Новый флагман получил довольно привлекательную цену и смело может конкурировать с другими смартфонами на рынке. 

Читай также: Huawei представила безрамочный Honor V10

Honor 10 можно назвать более дешевой альтернативой смартфона Huawei P20, но у Honor нет технологии Leica в основной камере. Смартфон работает на чипсете Kirin 970, как и смартфоны P20, P20 Pro, и Porsche Design Mate RS. 

Honor 10 получил 5,84-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. На задней панели разместилась двойная камера с разрешением 24 Мп и 16 Мп и диафрагмой f/1.8. Также камера устройства имеет Al-функции включающие функцию распознавание сцен. Иными словами, камера способна распознавать объект, будь это собака, здание, еда, озеро, небо и так далее, и автоматические настраивать алгоритмы пост-обработки для более качественных кадров. 

 

Honor 10
Honor 10

 

Читай также: Huawei анонсировала выпуск конкурента iPhone

Фронтальная камера устройства получила разрешение 24Мп и также Al-функции. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем. Также доступна функция распознавания лиц, которая, по слухам, работает супер быстро и сверхточно.

Honor 10 работает на батарее емкостью 3400 мАч с поддержкой быстрой зарядки Honor Supercharge (5V/4.5 A), которая позволяет заряжать смартфон до 50% всего за 25 минут. За работу устройства отвечает Android 8.1 Oreo. Также смартфон имеет поддержку двух SIM-карт, наличие модуля NFC, порта Type-C, Bluetooth 4.2. 

 

Honor 10
Honor 10

 


Honor 10 станет одним из самый недорогих смартфонов, в ценовом сегменте 25-35 тысяч рублей. Смартфон будет доступен в синем и сером цветах. 

 

 

Поделись:
Теги: Honor 10, Huawei, смартфон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь