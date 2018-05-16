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Анонсирован безрамочный смартфон Nokia X6

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Телефон получил двойную камеру.
Nokia X6
Nokia X6

HMD Global наконец анонсировала смартфон Nokia X6, первый Android смартфон в линейке Nokia X. Устройство получило 5.8-дюймовый FHD+ дисплей с соотношением сторон 19:9 и с отношением к корпусу 95%. 

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В основе Nokia X6 лежит чипсет Snapdragon 636 с 4 Гб / 6 Гб оперативной и 32 Гб / 64 Гб флеш-памяти, работой устройства управляет Android 8.1 Oreo. Его двойная задняя камера получила разрешение 16 Мп + 5 Мп (f/2.0, f/2.2) с RGB-сенсором и монохромным датчиком, Al-функции и функцию распознавания сцен. Фронтальная камера с разрешением 16 Мп и диафрагмой f/2.0 оснащена интеллектуальным 3D эффектом размытия и функцией распознавания лиц. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели смартфона. 

Nokia X6
Nokia X6

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В целом, корпус Nokia X6 выполнен из стекла с металлическими рамками по бокам. Также смартфон имеет поддержку Dual VoLTE, позволяющую использовать 4G LTE-сеть на обоих SIM-картах. Работает устройство на батарее емкостью 3060 мАч с поддержкой быстрой зарядки (Qualcomm Quick Charge 3.0), которая позволяет заряжать смартфон до 50% за 30 минут. Также Nokia X6 оснащен радиомодулем WiFi 802.11 ac, Bluetooth 5, GPS + GLONASS, портом Type-C. 

Nokia X6
Nokia X6


Nokia X6 доступен в синем, черном и серебряном цветах. Цена на устройство с 4 Гб оперативной и 32 Гб флеш-мапятью составит примерно 13,830 руб. (204$), для варианта с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб флеш-памяти - 15,980руб. (236$) и для варианта с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб флеш-памяти - 18,090 руб. (266$). 

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Теги: Nokia X6, Nokia, смартфон
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
uffagud    16.05.2018, 13:31
Оценка:  -1
uffagud
А сколько сие чудо будет стоить в туалетнобумажном,т.е.в гривневом эквиваленте?
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