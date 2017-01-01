Microsoft выпустит моноблок Microsoft Surface Hub 2

Компьютер рассчитан на корпоративный сектор.

Вчера Microsoft представила второе поколение Microsoft Surface Hub. Как и в первый раз, анонс остался практически без технических подробностей. Как и в первый раз, в продаже новинка появится примерно через год.

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Как бы там ни было, известно, Surface Hub 2 оснащается экраном диагональю 50,5 дюйма разрешением свыше 4K. Какое именно будет разрешение у панели, пока неясно. При этом, как можно видеть на изображениях, дисплей имеет соотношение сторон 3:2.

Одной из основных изюминок Surface Hub 2 является возможность соединять такие моноблоки друг с другом, образуя единое устройство с огромным дисплеем. Всего можно совместить до четырёх устройств. Некогда позже появятся также модели Surface Hub 2 с иными размерами экранов.

Microsoft Hub 2

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Из остального известно о камере 4K, наличии динамиков и нескольких микрофонов. О цене данных пока нет.

К слову, Microsoft в пресс-релизе отметила, что первая модель Surface Hub была продана в количестве более 5000 единиц.