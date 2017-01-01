Названы самые мощные смартфоны апреля

AnTuTu опубликовала ТОП-10 телефонов прошедшего месяца.

Создатели синтетического теста AnTuTu назвали самые мощные смартфоны апреля. В лидерах - Xiaomi.

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ТОП выглядит так:

1. Xiaomi Black Shark с результатом 272 388 баллов. Это игровой смартфон, потому такой результат неудивителен.

2. Samsung Galaxy S9+ с результатом 263 678 баллов.

3. Galaxy S9 (263 041)

4. Xiaomi Mi Mix 2S (262 789 баллов).

5. Игровой Nubia Red Magic набрал только 215 481 очков.

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6. Huawei Mate 10 Pro (213 602).

7. Huawei Mate 10 (212 265)

8. Huawei Honor V10 (212 067).

9. OnePlus 5T (210 255).

10. OnePlus 5 (209 633).