Из Google увольняются сотрудники в знак протеста

Работники не согласны с сотрудничеством корпорации с военными.

Около дюжины сотрудников Google уволилось после того, как стало известно о работе компании над проектом Project Maven Министерства обороны США. Об этом рассказало издание Gizmodo.

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Как недавно оказалось, Google помогала Пентагону в разработке программы на базе искусственного интеллекта для дронов , а точнее — алгоритмов компьютерного зрения для анализа отснятого дронами видео и распознавания людей и объектов.

Почти четыре тысячи сотрудников подписали петицию и требуют от Google прекратить участие в проекте Project Maven, а также избегать работу на военных в будущем. Уволившиеся сотрудники высказывали озабоченность этичностью использования искусственного интеллекта в военных операциях с дронами, а также возросшей вовлечённостью компании в политические и военные сферы.