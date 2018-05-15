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Из Google увольняются сотрудники в знак протеста

Комментариев: 2
Работники не согласны с сотрудничеством корпорации с военными.
Работники протестуют против военных разработок
Работники протестуют против военных разработок

Около дюжины сотрудников Google уволилось после того, как стало известно о работе компании над проектом Project Maven Министерства обороны США. Об этом рассказало издание Gizmodo.

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Как недавно оказалось, Google помогала Пентагону в разработке программы на базе искусственного интеллекта для дронов , а точнее — алгоритмов компьютерного зрения для анализа отснятого дронами видео и распознавания людей и объектов.

Почти четыре тысячи сотрудников подписали петицию и требуют от Google прекратить участие в проекте Project Maven, а также избегать работу на военных в будущем. Уволившиеся сотрудники высказывали озабоченность этичностью использования искусственного интеллекта в военных операциях с дронами, а также возросшей вовлечённостью компании в политические и военные сферы.

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Теги: Google, военные
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Комментариев (2)
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colavova    15.05.2018, 16:02
Оценка:  0
colavova
Все сотрудники с российским гражданством уволились?
гость  (аноним)  15.05.2018, 15:36
Оценка:  -1
гость
Господи, помилуй нас грешных молитвами блаженного Феодосия Киевского! Фрипулья!
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