Lenovo показала дизайн нового безрамочного смартфона Z5

На официальных скринах показан нижняя часть телефона.

На прошлой неделе вице-президент Lenovo Чан Чен (Chang Cheng) уже поделился эскизом, демонстрирующим совершенно безрамочный дизайн нового смартфонаLenovo Z5. А сегодня он опубликовал ещё один тизер, показывающий нижнюю часть этого флагманского устройства.

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На рынке уже имеется немало безрамочных смартфонов. Большинство из них оснащаются монобровью и достаточно широкой рамкой под экраном, связанной с особенностями дисплеев. Но, похоже, Lenovo удалось обойти это ограничение, и новый Lenovo Z5 действительно сможет похвастаться безрамочной конструкцией с одинаково тонкой рамкой со всех четырёх сторон от экрана.



Рекордсменом в этой области пока считается смартфон Vivo APEX, экран которого занимает 91% его лицевой панели. Но Lenovo Z5 может побить этот рекорд и получит необычайно высокое соотношение дисплея к площади передней панели, которое будет достигать, а, возможно, и превысит 95%.



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По словам Чана Чена, при разработке Lenovo Z5 компания сделала четыре технологических прорыва. Очевидно, что первым из них стали очень тонкие рамки вокруг экрана. Что касается остальных прорывов, то, скорее всего, здесь идёт речь об экранном сканере отпечатков пальцев, экранном динамике и откидной или выдвигающейся камере.



Вице-президент Lenovo уже подтвердил, что новинка будет относиться к флагманским смартфонам. А это предполагает, что она получит производительный чипсетSnapdragon 845. Но остальные характеристики Lenovo Z5 пока остаются под вопросом.