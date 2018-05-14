На Байконуре ликвидируют площадку, с которой стартовал Гагарин

Площадка оказалась ненужна.

Старейший стартовый комплекс на космодроме Байконур - площадку № 1, она же "Гагаринский старт" - решено законсервировать за ненадобностью и дороговизной модернизации. Именно с этой площадки 12 апреля 1961 года стартовал космический аппарат "Восток" с Юрием Гагариным на борту, который стал первым человеком в космосе. Теперь же коммерческая привлекательность пусков с Байконура падает, и площадка становится обузой.

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"Гагаринский старт" активно использовался в СССР. Сейчас с него запускают пилотируемые Союзы и беспилотные грузовые Прогрессы на МКС. Однако, чтобы продолжать эксплуатацию площадки №1, нужно провести ее модернизацию под ракеты Союз-2, а на это попросту нет лишних денег, потому что это дороговато, да и не нужно. Подобную модернизацию прошла площадка № 31, и ее достаточно, учитывая нынешние объемы запуска.

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"Для существующих объёмов работ будет достаточно одной площадки. Поэтому нет необходимости в модернизации и поддержании в рабочем состоянии второго комплекса. Дублирование пусковых установок — это советская традиция. Это гарантирует проведение стартов даже в случае, если одна из установок получит повреждение при аварии", — рассказал источник Известий, знакомый с ситуацией. — "Стартовый комплекс окупает себя, только если с него производится не менее шести пусков в год, то есть для окупаемости наземной инфраструктуры Байконура требуется 12 пусков Союзов и 12 пусков Протон-М в течение года".

В 2017 году Россия осуществила восемь пусков ракет Союз с Байконура и четыре Протона-М. В 2018 пока летали два Союза и один Протон-М. Причина снижения частоты пусков отчасти состоит в том, что часть Союзов теперь взлетает с космодрома Восточный, а Протоны стали коммерчески непривлекательны из-за череды аварий последних лет.