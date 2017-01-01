На Тайване создали дрон-убийцу

Дрон может вооружаться автоматом или гранатометом.

Конструкторы 205-го оружейного завода министерства обороны Тайваня приступили к разработке вооруженных мультикоптеров. Как пишет TFB, новый вооруженный аппарат разрабатывается в двух версиях, одна из которых получила автомат T91, а другая — три гранатомета калибра 40 миллиметров.

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В настоящее время небольшие беспилотники, способные нести и применять стрелковое оружие, серийно не выпускаются. Причин тому несколько. В частности, довольно сложно и дорого разработать для таких аппаратов систему стабилизации огнестрельного оружия. Кроме того, в вооруженных силах пока не существует действующей концепции применения вооруженных автоматами или пистолетами дронов.

Как утверждают специалисты 205-го оружейного завода, в перспективе новые вооруженные дроны повысят боевые возможности наземных подразделений. В частности, благодаря им бойцы смогут на безопасном расстоянии и раньше открывать огонь по противнику.

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По словам разработчиков, вооруженный дрон, создаваемый на базе квадрокоптера, сможет нести любое огнестрельное оружие, которое используют бойцы сухопутных войск. Прототипы нового дрона, получившего обозначение T91, уже прошли предварительные испытания с автоматом T91, 40-миллиметровым гранатометом и с устройством, выстреливающим сеть. Другие подробности о разработке не раскрываются.