YouTube будет отвлекать от просмотров роликов

Новая функция позволит избежать злоупотребление просмотром видео.

В официальном приложении YouTube появилась функция, напоминающая пользователю о том, что пора отвлечься от просмотра роликов. Функция доступна в настройках аккаунта и позволяет установить периодичность напоминаний: от «никогда» до трех часов. О нововведении сообщает The Verge.

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Постоянное нахождение онлайн — одна из самых распространенных современных проблем. Помимо очевидных негативных последствий (социальные сети и медиа, как известно, — достаточно сильный отвлекающий элемент) злоупотребление современными технологиями может привести к негативным последствиям как для психического, так и для физического здоровья, в том числе к нарушениям зрения или сна.

С целью ограничить негативные последствия частого пользования гаджетами, технологические компании внедряют в свои устройства и приложения вспомогательные функции. Например, в Twitter можно перейти из классического режима в «темный», что помогает снизить нагрузку на глаза, а в некоторых смартфонах доступная функция «ночной режим», которая делает свет экрана теплее: этим режимом рекомендуют пользоваться в вечернее время суток, чтобы не испытывать проблем с отходом ко сну.

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Заботится о здоровье своих пользователей и YouTube: в прошлом году, например, пользователи сайта обнаружили скрытый режим затемнения в браузере (с тех пор он также стал доступен в явном виде как в приложении, так и в браузерной версии). А сейчас в официальном приложении компании для iOS и Android появилась функция, которая напоминает отдохнуть от просмотра видео. По умолчанию напоминания поставлены на «никогда», но их периодичность (от 15 минут до трех часов) можно настроить. По истечении рекомендованного времени пользователь будет получать уведомление о том, что пора сделать перерыв.

Впервые о функции рассказали на прошлой неделе во время ежегодной конференции Google I/O 2018. На ней также представили бета-версию операционной системы Android P, в которой есть функция, которая будет учитывать время, проведенное пользователем за смартфоном, и также предлагать ему отвлечься и отдохнуть.