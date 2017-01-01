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Microsoft запатентовал складной планшет

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У планшета будет три экрана.
Складной гаджет от Microsoft
Складной гаджет от Microsoft

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) обнародовало патентную заявку Microsoft на весьма любопытное мобильное устройство.

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Речь идёт о складном гаджете, на двух половинках корпуса которого расположены дисплеи. Использовать устройство можно будет в нескольких режимах — скажем, в виде книжки и в качестве планшета.

Главная особенность новинки заключается в наличии третьего экрана. Он выполнен в виде узкой полосы, расположенной вдоль сочленения половинок корпуса.

На этот дополнительный дисплей может выводиться всевозможная вспомогательная информация — время, уведомления, сообщения и пр. Здесь же могут отображаться пиктограммы виртуальных органов управления.

Складной гаджет от Microsoft
Складной гаджет от Microsoft

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Отмечается, что состояние экрана-полосы будет зависеть от того, в каком режиме работает устройство. Например, в режиме планшета этот дисплей может использоваться для формирования единого изображения без разрыва посередине.

Заявка на изобретение была подана ещё в ноябре 2016 года, но на сайте USPTO документ опубликован только сейчас. В возможных сроках претворения патентуемого решения в жизнь ничего не сообщается. 

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Теги: патент, планшет, Microsoft
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