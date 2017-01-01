Голосовой помощник понимает неслышимые человеческим ухом команды.

Ученые США провели тестирование голосовых ассистентов с целью выяснить, как они реагирует на звуки, которые не способно воспринимать человеческое ухо. Исследования были посвящены безопасности и Siri, наравне с другими голосовыми помощниками, благополучно провалила тестирования.

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Используя генератор ультразвуковых частот, студенты Калифорнийского университета (Беркли) и университета Джорджтаун (Вашингтон) вставили необходимые команды непосредственно в музыкальные треки и обычную речь.

Замаскированная команда предлагала Siri и Amazon Alexa добавить в список покупок тот или иной предмет. При воспроизведении ни один человек не мог расслышать, что именно звучит в команде.

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А вот ассистенты воспринимали обращение и послушно подчинялись. Первый подобный эксперимент был проведен еще год назад. Похоже, что за это время разработчики так и не закрыли дыру в безопасности ассистентов.