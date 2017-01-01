Google создает собственные умные часы

Они выйдут под брендом Pixel.

Компании Google ещё в прошлом году приписывали намерение выпустить собственные умные часы под брендом Pixel, однако этого не случилось. Новые данные указывают, что такие устройства выйдут в нынешнем году.

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Сообщается, что осенью Google представит новые смартфоны Pixel, новые наушники Pixel Buds и умные часы Pixel Watch (название преположительное). Сейчас ведётся работа сразу над тремя устройствами с кодовыми именами Triton, Ling и Sardine, но это вовсе не означает, что в серию пойдут все три.

Новинки якобы будут основаны на SoC Snapdragon Wear 3100. Видимо, это та самая однокристальная система, о которой мы писали буквально позавчера. Источник даже уточняет, что она получит четыре старых ядра Cortex-A7 и GPU Adreno 306, что странно. Ещё более странным выглядит информация о 28-нанометровом техпроцессе. Не очень понятно, какой вообще смысл выпускать практически то же, что вышло ещё в 2016 году. Будем надеяться, что тут источник всё же ошибается. Да, говорится также о новом контроллере питания, который должен снизить энергопотребление, но не проще ли использовать более современный техпроцесс?

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Возвращаясь к часам, сообщается, что они получат не только привычные адаптеры Wi-Fi и Bluetooth, но также поддержку VoLTE и aptX.