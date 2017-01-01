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Boston Dynamics показала обновленных роботов

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Робот Atlas
Робот Atlas

Сегодня Boston Dynamics показало два новых видео с результатами своей работы.

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На первом видео двуногий человекоподобный робот Atlas бежит по неровной поверхности и перепрыгивает препятствие. Он имитирует бег уставшего человека - размахивает руками и успешно балансирует достаточно жёстко опираясь то на одну, то на другую ногу, при этом центр масс не движется по прямой линии, а раскачивается влево и вправо. В процессе бега он всё еще шумит значительно сильнее живого человека.

Робот Atlas
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Второе видео — SpotMini Autonomous Navigation (Автономная навигация SpotMini).

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На этом видео SpotMini демонстрирует свои способности в автономной навигации, пробегая через офисные помещения и лаборатории компании. Перед началом теста робота в ручном режиме провели по маршруту и он создал карту пространства используя данные со своих камер, расположенных впереди по бокам и сзади. В автономном режиме SpotMini использует данные с этих же камер, чтобы понять своё местоположение на этой карте, а также, чтобы избежать препятствия. Оператору остаётся только отдать команду GO, после которой робот бежит по всему маршруту самостоятельно. Время в пути немного более 6 минут. QR коды, которые видны на видео нужны не для навигации, а для замеров производительности.

Интересно, что на защите ног SpotMini видны повреждения, вероятно, связанные со столкновениями в процессе обучения. Еще один интересный момент в том, что спуск с лестницы SpotMini преодолевает задом-наперёд.

Робот SpotMini
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Теги: SpotMini, Atlas, Boston Dynamics
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