SpaceX отменила запуск ракеты за минуту до старта

Попытку запуска повторят 11 мая.

Американская космическая компания SpaceX 10 мая остановила запуск ракеты-носителя Falcon 9 примерно за минуту до старта. Это должен был быть первый коммерческий пуск обновленной ракеты Falcon 9.

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Пуск с космодрома на мысе Канаверал во Флориде не состоялся из-за автоматической отмены, которая сработала за минуту до старта, объяснили в SpaceX, не уточнив точные причины случившегося. В компании подчеркнули, что ракета и груз находятся в хорошем состоянии. Команда SpaceX повторит попытку 11 мая в 16:14 по местному времени (23:14 по Киеву).

Falcon 9 должна вывести на околоземную орбиту телекоммуникационный спутник Bangabandhu-1 правительства Бангладеш, он предназначен для обеспечения вещания и услуг связи в сельских районах. Это будет первый коммерческий запуск для пятой по счёту модификации Falcon 9 с разгонным блоком Block-5, который рассчитан по меньшей мере на десять полётов с минимальным ремонтом между ними. Его предшественник - Block-4 - рассчитан на два запуска.

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Новый разгонный блок позволит чаще проводить запуски по более низкой цене, к чему стремится SpaceX, отмечает Reuters. Кроме того, Block-5 — первый разгонный блок компании, который отвечает стандартам программы NASA по использованию частных космических кораблей для доставки астронавтов на Международную космическую станцию. Но для получения сертификата на пилотируемые миссии SpaceX необходимо провести ещё семь успешных полётов.