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Google Диск поменялся: Что нужно знать о сервисе

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После редизайна Gmail пришла очередь облачного сервиса.
Google Диск меняет оформление
Google Диск меняет оформление

Google вслед за масштабным обновлением Gmail решила осовременить ещё один свой популярный продукт — Google Диск. Правда, в отличие от почтового сервиса, в облачном хранилище изменится только внешний вид, но не функциональность.

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Обновление затрагивает только веб-версию продукта. Поменяется расположение иконок: значки настроек и справочного центра окажутся на одном уровне со строкой поиска, станет современнее кнопка создания нового документа.

Изменятся шрифты заголовков, а серый фон превратится в белый. Если вы используете логотип компании, то он переместится в правый верхний угол.

Редизайн Диска
Редизайн Диска

Новый дизайн Google Диска станет доступен в ближайшее время.

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Теги: Google, оформление
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