Google Диск поменялся: Что нужно знать о сервисе

После редизайна Gmail пришла очередь облачного сервиса.

Google вслед за масштабным обновлением Gmail решила осовременить ещё один свой популярный продукт — Google Диск. Правда, в отличие от почтового сервиса, в облачном хранилище изменится только внешний вид, но не функциональность.

Читай также: Google ограничила доступ к своим сервисам для Android-устройств

Обновление затрагивает только веб-версию продукта. Поменяется расположение иконок: значки настроек и справочного центра окажутся на одном уровне со строкой поиска, станет современнее кнопка создания нового документа.

Изменятся шрифты заголовков, а серый фон превратится в белый. Если вы используете логотип компании, то он переместится в правый верхний угол.

Редизайн Диска

Новый дизайн Google Диска станет доступен в ближайшее время.