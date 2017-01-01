Больше камер: Назван главный техно-тренд 2019 года

Увеличение количества камер на смартфонах - это то, что нас ждет в следующем году, считают эксперты.

Китайская компания Huawei записалась в трендсеттеры, выпустив в этом году флагманский смартфон с тройной камерой на задней панели. И другие производители смартфонов не собираются это игнорировать. Как сообщает GSMArena, в планах Apple уже значится аппарат с подобным количеством камер.

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Но выйдет он не раньше второй половины 2019 года. В этом году Apple не рискнет привносить новаторские идеи в линейку iPhone, которую для начала стоило бы устаканить в ее современном обличии. Из китайских источников известно, что что такая система камер позволит сделать пятикратный зум на будущем смартфоне. Естественно, он будет самым дорогим в линейке 2019 года.

Правда, за время до его анонса мода и тренды еще могут поменяться. Кто знает, вдруг к 2019 году главным атрибутом флагманского смартфона станет модуль камеры с пятью линзами.