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Больше камер: Назван главный техно-тренд 2019 года

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Увеличение количества камер на смартфонах - это то, что нас ждет в следующем году, считают эксперты.
Три камеры сзади могут стать трендом 2019 года
Три камеры сзади могут стать трендом 2019 года

Китайская компания Huawei записалась в трендсеттеры, выпустив в этом году флагманский смартфон с тройной камерой на задней панели. И другие производители смартфонов не собираются это игнорировать. Как сообщает GSMArena, в планах Apple уже значится аппарат с подобным количеством камер.

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Но выйдет он не раньше второй половины 2019 года. В этом году Apple не рискнет привносить новаторские идеи в линейку iPhone, которую для начала стоило бы устаканить в ее современном обличии. Из китайских источников известно, что что такая система камер позволит сделать пятикратный зум на будущем смартфоне. Естественно, он будет самым дорогим в линейке 2019 года.

Правда, за время до его анонса мода и тренды еще могут поменяться. Кто знает, вдруг к 2019 году главным атрибутом флагманского смартфона станет модуль камеры с пятью линзами.

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Теги: тренды, iPhone, Huawei, смартфоны, камеры
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