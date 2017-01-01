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Nokia показала изображения своего нового смартфона

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Официальные изображения Nokia 5 появились в Сети.
Nokia 5
Nokia 5

Компания HMD действительно собирается выпустить преемника прошлогоднего смартфона Nokia 5. И недавно эту информацию подтвердил топ-менеджер финского производителя Юхо Сарвикас. 

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Правда, Юхо Сарвикас оказался необычайно лаконичен и сказал лишь о том, что нам стоит ждать появления Nokia 5 (2018). При этом он не уточнил ни сроки появления новинки, ни её возможную стоимость, ни, тем более, технические характеристики этого смартфона. 

Кроме того, этот же человек рассказал кое-что интересное о уже присутствующем на рынке смартфоне Nokia 7 Plus. Китайский вариант этого смартфона имеет поддержку VoLTE на обоих SIM-картах. Но глобальная версия Nokia 7 Plus пока лишена этой функции. И Юхо Сарвикас обрадовал владельцев смартфона, что уже в ближайшем будущем Dual-VoLTE появится в варианте Nokia 7 Plus для международного рынка. 

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Теги: Nokia, Nokia 5
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