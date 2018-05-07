Украинский стартап создал безопасную розетку без штепселей

Розетка исключает удары током и может управляться по Wi-Fi.

Стартап Meredot из Чернигова разработал умную розетку, которая исключает удары током и умеет работать по Wi-Fi. У Meredot нет электрических разъемов - вилка подключается не втыканием в гнездо, а примагничивается к розетке, как MagSafe. Энергия при этом передается за счет электромагнитной индукции. С этой технологией украинский стартап прошел отбор в акселерационную программу MassChallenge Israel 2018. Украинцы вошли в число 55 финалистов из более чем 500 проектов-участников со всего мира, и на три месяца переезжают в Иерусалим.

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Главное преимущество умной розетки Meredot, по словам разработчиков, в том, что технология исключает риск поражения электрическим током и предоставляет пользователям новый уровень комфорта использования. Вилка с легкостью подключается к точке питания в труднодоступных местах и под любым углом, а если пользователь случайно заденет шнур, то она безопасно отсоединится от точки питания.

Безопасная розетка Meredot

Характеристика “умная“ по отношению к Meredot оправдана тем, что розетку можно подключить к домашнему Wi-Fi и управлять ею дистанционно: вышел из дома, выключил розетки.

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Meredot подходит для использования в жилых домах, офисах, кафе, гостиницах и торгово-развлекательных центрах, но в первую очередь в детских садах, школах, центрах и студиях семейного отдыха, где особо важна безопасность.

Идея поменять обыкновенную розетку пришла в голову основателю и CEO Meredot Роману Бысько полгода назад.

“Я задумался, останутся ли через 20 лет розетки такими же. Неужели в мире, где электронные устройства общаются между собой, где «в умных домах» автоматически регулируется уровень температуры, влажность, освещение, мы по-прежнему будем использовать штепсель? Я понял, что нужна альтернатива“, — рассказал он.

Безопасная розетка Meredot

В команде 7 человек, 4 из которых раньше работали в индустрии IoT. В ноябре 2017 года команда приступила к разработке, а рабочий прототип представила уже в апреле 2018-го на ежегодной конференции iForum в Киеве.