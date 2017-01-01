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20 лет iMac: У легендарного компьютера Apple юбилей

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6 мая 1998 года Стив Джобс представил iMac.
iMac 1998 года
iMac 1998 года

Вчера вечером Тим Кук опубликовал твит, к которому прикрепил историческое видео. 6 мая, 20 лет назад Стив Джобс представил первый компьютер iMac.

Оригинальный Macintosh был анонсирован еще в 1984 году. За 14 лет Apple сумела произвести настоящую революцию в мире персональных компьютеров.

Первый iMac отличался от подавляющего большинства ПК своим неординарным дизайном и цветовой палитрой. На выбор покупателя были доступны пять разных цветов: красный, розовый, бирюзовый, зеленый и сиреневый. Позднее Apple расширила палитру iMac.

 

Линейка iMac
Линейка iMac

 

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Это iMac. Компьютер в полупрозрачном корпусе. Это здорово. На передней панели установлены стереодинамики. Есть инфракрасный порт. Вот привод CD-ROM, он прямо посередине. Вот выходы под стереонаушники. А это самая крутая мышь на планете. За красивой маленькой дверцей размещен Ethernet и USB порты. А еще у него есть хорошая ручка. Кстати, сзади этот компьютер выглядит намного лучше, чем другие.

Презентация iMac Apple
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Стоимость первого iMac составляла $1299. Позднее цена была снижена до $999. За эти деньги покупатель получал:

  • 15-дюймовый дисплей с разрешением 1024 х 768 пикселей
  • 2 х USB, 1 х Ethernet, встроенный модем
  • 4 ГБ встроенной памяти
  • 32 МБ ОЗУ
  • Процессор PowerPC G3 233 МГц
  • CD-ROM 24х
  • Встроенные динамики
  • Фирменную клавиатуру и мышь

В дальнейшем iMac переживет еще восемь стадий редизайна и превратится в мощнейший моноблок iMac Pro.

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Теги: Apple, Стив Джобс, iMac, день в истории
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