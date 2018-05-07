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Он вам царь: К инаугурации Путина выпустили золотой смартфон

Комментариев: 2
Выпустят всего семь экземпляров телефона с бриллиантами.
Золотой смартфон к инаугурации Путина
Золотой смартфон к инаугурации Путина
caviar-phone.ru

Российская компания с итальянскими корнями Caviar выпустила лимитированную серию смартфонов Inauguration Diamond. 

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Дизайн этого телефона настолько роскошен и экстраординарен, что его выпустили тиражом всего 7 экземпляров, ведь инаугурация Путина состоится 7 мая. Этот телефон, уверяют разработчики, достоин того, чтобы стать символом государственной власти в современной России.

В дизайне телефона соединились наиболее значимые символы, играющие особую роль при принесении присяги президентом во время инаугурации — это специальный экземпляр Конституции, облачённый в красную кожаную обложку и украшенный гербом России и золотой надписью, а также особый знак президента РФ, который представляет собой символическую копию ордена “За заслуги перед отечеством“.

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“Дизайн этого телефона производит неизгладимое впечатление, он сам - материальное воплощение власти и авторитета, роскошный и величественный атрибут правителя, созданный по всем канонам и правилам. Герб России сделан из золота 999 пробы с 75 природными бриллиантами. В корпусе телефона - ещё 20 природных бриллиантов“, - говорят в Caviar.

Задняя панель отделана натуральной телячьей кожей красного цвета и украшена золотой надписью. Корпус отлит из чистого золота 750 пробы, кнопки сделаны вручную. Стоит такой телефон 1,9 миллиона рублей ($30 362). Для тех, кому это покажется дороговато, есть две более доступные модели: Russia Inauguration за 219 тысяч ($3500) и Leader Putin Inauguration, представляющий собой iPhone X за 258 тысяч рублей ($4122).

Напомним, 5 мая в России прошла акция Он нам не царь, где были задержаны более тысячи человек.

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Теги: Caviar, телефон, смартфон, Путин, инаугурация
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Комментариев (2)
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33  (аноним)  07.05.2018, 10:51
Оценка:  +1
33
Как же можно Амерскую разработку пускать на инаугурацию расийского Царька.
Gagarinn    07.05.2018, 10:42
Оценка:  +1
Gagarinn
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