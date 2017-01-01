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Хакеры нашли новый простой способ взломать смартфон

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Дыра нашлась в браузерах.
Смартфон удалось взломать через браузер
Смартфон удалось взломать через браузер

Эксперты в области кибербезопасности компании VUSec рассказали о новой форме атаки на Android-смартфоны.

Специалисты выяснили, что, используя уязвимость в аппаратном обеспечении Rowhammer, можно взломать смартфон меньше чем за две минуты. Ранее считалось, что Rowhammer поражает лишь компьютеры.

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Уязвимость позволяет взломать смартфон с помощью стандартных расширений мобильного браузера и языка программирования JavaScript. Для этого в браузер необходимо ввести вредоносный код, который поражает микроархитектуру устройства. А затем хакеры получают доступ к данными, хранящимися в ячейках памяти.

Эксперты утверждают, что им удалось взломать старый Android-смартфон LG Nexus 5, используя установленные браузеры Chrome и Firefox. При этом им не удалось взломать более новые устройства, но, по их мнению, это лишь вопрос времени. Сотрудники Google и Firefox уже исправили уязвимость в браузере.

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Теги: смартфон, браузер
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