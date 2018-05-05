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Российский космонавт полетит на Луну на американском корабле

Комментариев: 3
На окололунную станцию российского космонавта отправят для установки шлюза.
Корабль Orion
Корабль Orion

Первый российский космонавт полетит к Луне с использованием американского космического корабля Orion. Речь идет о проектируемой Окололунной станции Deep Space Gataway. Известно, что космонавт будет производить работы по установке и обслуживанию шлюза станции. Сейчас запланирован только один полет, но, как говорят эксперты, их, возможно, будет больше.

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Использование КК Orion, вызвано, видимо, техническими особенностями работы со шлюзом. Российский корабль "Федерация" сейчас находится на низком уровне готовности: только совсем недавно его макет испытали в аэродинамической трубе. В беспилотном варианте она полетит, в лучшем случае, к 2022 году. А вот Orion в космосе уже был, и сейчас готовят его пилотируемый полет.

Orion -  многоцелевой частично многоразовый транспортный космический корабль США, разрабатываемый с 2006 года в рамках программы Созвездие. Для корабля, на основе лунной ракеты Saturn-5, создают РН SLS. Первый беспилотный запуск был осуществлен в 2004 году, а сейчас корабль готовят для пилотируемых полетов и облета Луны.

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Международная лунная орбитальная станция (англ. Deep Space Gateway, или Лунная орбитальная платформа - Lunar Orbital Platform) -  проект международной обитаемой окололунной станции во главе с США. Станция облегчит создание баз на поверхности Луны, облегчит освоение Марса и других небесных тел Солнечной системе. Над проектом сейчас работают в США и России, а к созданию станции уже хотят присоединится ЕС и Япония.

 

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Теги: космос, Луна
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Комментариев (3)
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ГенийПрошлого    05.05.2018, 14:18
Оценка:  0
ГенийПрошлого
если потеряют космонавта то им будет не жалко!
Глод    05.05.2018, 14:16
Оценка:  0
Глод
Дали самую грязную и тяжёлую работу.
Глод    05.05.2018, 14:14
Оценка:  0
Глод
По законам Луны санкции на российских космонавтов не распространяются.
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