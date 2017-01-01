В банке Швейцарии людей заменили роботами

Эксперимент прошел успешно - будут увольнять людей.

Руководство одного из банков Швейцарии заменило семерых штатных сотрудников на пять специально разработанных роботов. Об этом сообщает Daily Mail.

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Согласно задумке создателей банковских роботов, они смогут успешно выполнять большинство задач, стоящих перед банковскими клерками. Однако их работа будет более быстрой, эффективной за счет непрерывности и отсутствия усталости, а также избавлена от ошибок в связи с человеческим фактором.

Роботы-клерки уже отработали в банке какое-то время. Руководство кредитной организации осталось довольно результатами их труда. Сообщается, что они намерены заменить еще нескольких сотрудников на роботов в ближайшем будущем.

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Это может стать тревожным сигналом для людей, работающих в различных сферах. Согласно прогнозам специалистов, за ближайшие полтора десятилетия почти восемьсот миллионов работников различных отраслей могут быть заменены на роботов.